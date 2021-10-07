حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

تقرر أن يغيب حارس مرمى فريق الأهلي، عن الملاعب وخوض التدريبات الجماعية، لمدة أسبوعين عقب تعرضه للإصابة خلال الساعات الأخيرة.





"إصابة الرأس وراء نقل مخلوف للمستشفى"





وتم نقل مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق الشاب، إلى المستشفى مساء أمس ولا يزال يمكث فيها، بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس خلال مران فريق 2003.





وكان النادي الأهلي أعلن عن التعاقد مع الحارس مصطفى مخلوف قادمًا من صفوف فريق الترسانة مقابل 750 ألف جنيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ومن المنتظر أن يخضع الحارس الشاب، لبعض الفحوصات الطبية الجديدة من أجل الوقوف على حالته الصحية، خاصةً أنه يتواجد في تدريبات الفريق الأول، منذ التعاقد معه.



