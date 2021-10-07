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3 قرارات من النيابة في واقعة غرق شاب إفريقي بمياه الإسكندرية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:18 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب إفريقي في شاطئ أبو هيف بمنطقة سيدي بشر، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بشاطئ أبو هيف بدائرة القسم أثناء ركوبه بدال البحر.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية قيام شابين أفارقة بقيادة بدال البحر بعد غروب شمس، أمس الأربعاء، إلا أن أحدهما قام بخلع "اللايف جاكت" ونزل إلى المياه مما تسبب في الاصطدام بإحدى الصخور وغرق في الحال.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الاسكندرية، بالتعاون مع غطاس الخير من انتشال الجثة قبل أن تبعدها الأمواج إلى مكان بعيد، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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