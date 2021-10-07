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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:19 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد ضوه
أصيب 5 أشخاص بقرية الشقر التابعة لمركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر المركزي، وتصرح لهم بالخروج عدا واحد فقط جرى تحويله لمستشفى بنها الجامعى لاستكمال العلاج، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الشقر دائرة المركز.

على الفور انتقل المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والقوة المرافقة له، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عصام.م.ا"، 37 عامًا، خفير نظامي، مصاب بجرح قطعى بالسبابة لليد اليسرى، و"أحمد.ا.أ"، 53 عامًا، فران، مصاب بجرح بفروة الرأس، و"عمر؟.أ.ا"، 31 عامًاة، عامل، مصاب بكسر بالمشطية الثانية والثالثة بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالجبهة، وطرف ثاني "عبدالسلام.أ.م"، 54 عامًا، مصاب بكدمات بالبطن، وعبد الله.ع.أ"، 21 عامًا، مصاب بجرح باليدين وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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