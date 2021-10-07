منتخب البرتغال يغلق أبوابه في وجه جواو فيليكس

واصل فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، تجاهله للاعب أتلتيكو مدريد جواو فيليكس، رغم وجود عدة إصابات داخل صفوف رفاق كريستيانو رونالدو.





وتجاهل سانتوس، حقيقة أن القائمة الأولية التي تم استدعاؤها لخوض مباراتي قطر الودية ولوكسمبورج في تصفيات كأس العالم، شهدت 4 إصابات، بعد خروج كل من ترينكاو وجيريرو من المعسكر، واكتفى المدرب البرتغالي باستدعاء نيلسون سيميدو.





وأفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بأن ظهير بوروسيا دورتموند رافائيل جيريرو أصيب خلال مران أمس، وغادر معسكر المنتخب بعد الفحوصات الطبية.





ومن جانبه، لم يتمكن لاعب برشلونة السابق وولفرهامبتون الحالي، فرانسيسكو ترينكاو، الذي حضر أمس بعد إصابة دومينجوس دوارتي ورافا سيلفا، من الانضمام للمعسكر بعد أن جاءت نتيجة اختبار (كوفيد-19) السريع إيجابية.





وسيصل سيميدو اليوم، بينما انضم بالفعل أمس إلى المعسكر كل من مدافع ليل جوزيه فونتي وجناح ميلان رافائيل لياو.





يذكر أن منتخب البرتغال سيخوض مباراتين على ملعب ألجارفي، إحداهما ودية أمام قطر السبت المقبل، والأخرى أمام لوكسمبورج في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022 الثلاثاء المقبل.



