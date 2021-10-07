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الرئيس اللبناني: ندعم جهود إيران لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:19 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم جهود إيران لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة من خلال الحوار وتقريب وجهات النظر حول القضايا المختلف عليها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

 

وشهد لبنان في الأيام الأخيرة، نقصًا حادًا في الوقود، وحوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

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