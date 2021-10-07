شاهد أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر

تحرص الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ملك أحمد زاهر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي بلوزة سوداء اللون، ووضعت روج احمر اللون، حازت الإطلالة على الكثير من الإعجابات.







يذكر أن ملك هي الأبنة الأولى للفنان أحمد زاهر، ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما، ولكنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.