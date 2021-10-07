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"راية فودز" تبدأ الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل مصانعها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تماشيًا مع الجهود القومية الهادفة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، أعلنت شركة راية فودز - الرائدة في مجال الصناعات الغذائية وإحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية - توقيع عقد شراكة مع إنفينيتي باور، وهي إحدى الشركات البارزة في مشروعات توليد الطاقة من خلال مصادر متجددة. وبموجب الشراكة، تعتمد راية فودز على الطاقة الشمسية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% لتشغيل مصنعها بمدينة السادات. وتقضي خطة تنفيذ المشروع على عِدة مراحل ببدء أولى مراحل العمل خلال الربع الأخير من عام 2021.

وتعقيبًا على هذه الخطوة، علّق عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، قائلًا إن "الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح الخيار الأمثل للمصانع الكبرى، مثل مصنع راية فودز"، مشيرًا إلى أن راية تعمل على مواكبة الرؤية القومية التنموية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة في كافة أعمالها  - إذ تتسق رؤية راية واستراتيجيتها مع أهداف التنمية المستدامة، وتضع البعد البيئي في صدارة اهتماماتها. وأضاف أنه بموجب الشراكة، تزود إنفينيتي مصنع راية فودز بألواح شمسية لتوليد الكهرباء على نحو صديق للبيئة.

وتابع أن "تلك الخطوة تعود بالنفع على المستويين البيئي والمالي، إذ تساعد على تقليص البصمة البيئية للمصنع، فضلًا عن توفير الأموال الهائلة المستخدمة لشراء الوقود، كما لا يتطلب تركيب الألواح الشمسية وقتًا طويلًا".

وأضاف عمر أن راية فودز تعد من أولى شركات الصناعات الغذائية التي أقدمت على تلك الخطوة. وستوفر بذلك أكثر نسبة قد تصل إلى 35% من الطاقة غير الصديقة للبيئة، حيث يوفر المشروع ما قد يصل إلى 1.8 ميجاوات من الكهرباء سنويًا لسد احتياجات المصنع من الطاقة، مشيرا أن تكلفة التحول للاعتماد على الطاقة الشمسية تبلغ نحو 20 مليون جنيه. ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وصرح ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي باور، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع راية فودز لمساعدتها على تحقيق أهدافها والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لا سيما أن استثمارات راية تهدف إلى خلق مستقبل أخضر ومستدام في مصر". وأضاف قائلًا: "ويُتوقع أن تساهم محطة الطاقة الشمسية في راية فودز - بمجرد الانتهاء من تأسيسها - على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار قد يصل إلى 21,894,4 طن على مدار 20 عامًا. ونتطلع لمزيد من التعاون والشراكات مع راية خلال السنوات القادمة دعمًا لجهود الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة".

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مصانع راية فودز راية فودز الطاقة الشمسية

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