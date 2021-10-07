بإطلالة على الشاطئ ..بسنت شوقي تبهر جمهورها

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بسنت شوقي، فى الصورة بفستان بيج اللون، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها يظهر جمالها، وضعت عقد على رقبتها، مما نالت الإطلالة على إعجاب متابعيها.





وحضر عقد قرآن بسنت العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم