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بنزيما في الصدارة وصلاح ثانيًا.. أفضل 10 لاعبين في العالم هذا الموسم

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
علاء خليف
نشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في العالم في الفترة الحالية من الموسم الجاري 2021 – 2022 وذلك على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، بعد مرور أسابيع قليلة من الموسم الحالي.

واعتمدت الشبكة العالمية في تقييمها للاعبي العالم على بعض ادخال بعض البيانات واللوغاريتمات الخاصة إلى النظام بطريقة محددة ويتم على أساسها وضع التقييم المناسب لكل لاعب وتحديد ترتيبه ضمن قائمة أفضل لاعبين في العالم.

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم

جاء الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم وفقا لشبكة سكاي سبورتس العالمية، خلف الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في  العالم وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"

1- كريم بنزيما (فرنسا / ريال مدريد) - تقييم 22.881
2- محمد صلاح (مصر / ليفربول) – تقييم 20.640 
3- إيرلينج هالاند (النرويج – دورتموند) – تقييم 19.164
4- كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان) – تقييم 18.781
5- إيدين دجيكو (البوسنة / انتر ميلان) – تقييم 17.323
6- ميكيل أويارزابال (اسبانيا /ريال سوسيداد) – تقييم 17.193
7- أشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان) – تقييم 16.801
8- تيجي سافنير (فرنسا / مونبيليه) – تقييم 16.664
9- فلوريان فيرتز (ألمانيا / باير ليفركوزون) – تقييم 16.630
10- ديميتري باييت (فرنسا / مارسيليا) – تقييم 16.335.

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