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تامر حسني : إن شاء الله قريبًا حفلات في جميع الدول العربية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:41 م
تامر حسني
تامر حسني
نادين نجدي
شارك الفنان تامر حسني، جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق تامر على الصورة قائلًا:" في الطريق لمطار القاهرة متجهبن لجمهور عمان..وحشتوني يا أهل الأردن..وإن شاء الله قريبًا في جميع الدول العربية ولكل العرب حبايبنا في دول العالم ".


يذكر أن آخر أغاني تامر حسني "صعبة" التي حققت نجاحًا كبيرًا عند نزولها على موقع "يوتيوب" كلمات وألحان عزيز شافعي.

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