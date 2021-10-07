111 ألف جنيه وهواتف.. آخر ما تبقى من حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على عددًا من الهواتف المحمولة وما يقرب من 111 ألف جنيه، إضافة إلى مصوغات ذهبية، داخل السيارة الملاكي التي انقلبت اليوم الخميس بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم أطفال.



وعثرت القوات على حقيبتين بداخل إحداهما مبلغ 2.800 جنيه، فيما عثر بداخل الآخرة على مبلغ 108 ألف جنيه، وتم تسليمها إلى مركز شرطة أطفيح، وتحرير محضرًا بالواقعة، لتسليمها إلى ذويهم.



توصلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى هوية الضحايا، وتبين أن قائد السيارة عجوز كان رفقة زوجتيه وزوجتي نجليه و6 أطفال لقوا مصرعهم جميعا باستثناء رضيع، عمره 9 شهور، يصارع الموت داخل غرفة العناية المركزة إثر إصابته بنزيف بالمخ.



وبينت التحريات أنهم كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف، وأثناء سيرهم بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق ووفاة جميع مستقليها عدا طفل رضيع.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي، بمركز أطفيح جنوب المحافظة.



وانتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن انقلابها ووفاة مستقليها ( 5 أطفال، 4 سيدات، ورجل).



وأصيبت سيدة أخرى وطفل رضيع عمره 9 شهور بنزيف بالمخ، وتم نقلهما إلى مستشفى أطفيح المركزي، في حالة صحية حرجة، والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.



وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

