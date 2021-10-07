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أيمن بهجت قمر يطرح "اكشفي ورقك" لـ أحمد خليل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:28 م
أحمد خليل
أحمد خليل
نور طلعت


طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان" اكشفي ورقك" وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

أغنية" اكشفي ورقك"  ضمن أغاني ألبومه الجديد "بقالي سنه" والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، توزيع وميكس وماستر توما.

جدير بالذكر أن من آخر أعمال أحمد خليل  الغنائية أغنية  تحمل عنوان "أنا بالليل" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر نادر حمدي.

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني اكشفي ورقك أيمن بهدت قمر أحمد خليل

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