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بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:13 م
جانب من جولة نائب المحافظ والقيادات المحلية بقنا
جانب من جولة نائب المحافظ والقيادات المحلية بقنا
بسام عبدالحميد
تابع حازم عمر نائب محافظ قنا، بتوجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، أعمال تجهيز اصطفاف المعدات ضمن خطة التدريب العملى المشترك " صقر 87 " لمجابهة الأزمات والكوارث منها السيول، وذلك بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والعميد احمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من ضباط القوات المسلحة. 

ووجه نائب محافظ قنا بمراجعة جاهزية كافة المعدات المشاركة فى الإصطفاف والتى بلغ عددها 197 معدة متنوعة، مشيدا بالتدريب العملى المشترك على خطط التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة والإطمئنان على مدى كفاءة العنصر البشرى ومدى كفاية المعدات وقدرتها على التعامل فى مثل هذه الأزمات، مقدما شكره لجميع القائمين على تنظيم الاصطفاف مطالبا اياهم بإستمرار العمل للحفاظ على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية.

كما وجه "عمر"  بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات لضمان نجاح التدريب العملى المشترك المزمع تنظيمه خلال الفترة من 9  إلي 12 أكتوبر الجاري.
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)
بخطة "صقر 87".. هكذا استعدت قنا للسيول والكوارث الطبيعية (صور)

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الكوارث الطبيعية اخطار السيول اخبار مصر اخبار قنا

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