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صندوق الاستثمارات السعودي يشتري نادي نيوكاسل بقيمة 300 مليون جنيه استرليني

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:14 م
نادي نيوكاسل
نادي نيوكاسل
الفجر الاقتصادي

اقترب تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إتمام، صفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي بقيمة تصل إلى نحو 300 جنيه استرليني بعد أن توصل إلى اتفاق مع مالكة مايك اشلي.

 

 

وقالت شبكة سكاي سبورت الإخبارية نقلا عن مصادر، " إن الإعلان عن إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل   الإنجليزي بات قريبا جدا،  وكان من المقرر أن يتم مساء يوم الأربعاء بعد منح رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الضوء الأخضر عليها، ولكن هناك بعض البنود في الاتفاق تحتاج إلى مراجعتها ؛ وهي ما أجلت الإعلان الرسمي عنها إلى اليوم الخميس."

 

بموجب الصفقة يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على الحصة الحاكمة في النادي تصل إلى 80%، على أن تتوزع النسبة الأخرى على باقي أعضاء التحالف وهما شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز" و"روبن بروذرز".

 

وجاء إتمام الصفقة بعد 18 شهر من المفاوضات مع المالك الرئيسي  لنادي نيوكاسل مايك اشلي منذ 14 عام.

، وكان  صندوق الاستثمارات العامة  يبحث عن فرص للاستثمار الرياضي في إنجلترا  بشراء احد اندية الدوري الانجليزي الممتاز، وكانت بعض التقارير أشارت إلى أنه قدم عرض  لـ شراء نادي مانشستر يونايتد، ولكنه  لم يكتمل بعد.

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