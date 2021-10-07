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الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة لـ18 لغة إضافة إلى "الإشارة"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:18 م
الدكتور محمد مختار جمعة
الدكتور محمد مختار جمعة
محمود الجلاد
قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها ومطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، سيتم ترجمة خطبتي الجمعة القادمتين 15 و22 أكتوبر 2021م، مترجمتين إلى ثمانية عشر لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

يأتي ذلك في ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا.

الكلمات المفتاحية

وزارة الاوقاف خطبة الجمعة المولد النبوي الدكتور محمد مختار جمعة اخبار مصر

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