سيراميكا كليوباترا يستغنى عن الكاميروني فابريس نجاه





قرر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الاستغناء عن خدمات الظهير الأيسر الكاميروني فابريس نجاه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في مصر.





وأبلغ الجهاز الإداري بنادي سيراميكا كليوباترا اللاعب الكاميروني بالاستغناء غن خدماته وعدم الحاجة لجهوده مع الفريق في الموسم المقبل.





ولم يُشارك نجاه مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي إلا في دقائق معدودة حيث فضل كلًا من هيثم شعبان وضياء السيد الاعتماد على أحمد محسن في مركز الظهير الأيسر.









وكان سيراميكا كليوباترا قد تعاقد مع فابريس نجاه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الرجاء المغربي.









ويُكثف مسؤولو سيراميكا كليوباترا جهودهم في الوقت الحالي للتعاقد نع ظهير أيسر آخر لتعويض رحيل نجاه وإن كانت المؤشرات تؤكد اقتراب عمرو الحلواني من ارتداء قميص سيراميكا.



