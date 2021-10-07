الخارجية الإيرانية: المشكلات الإقليمية ينبغي أن تحل من قبل دول المنطقة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن المشكلات الإقليمية ينبغي أن تحل من قبل دول المنطقة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.





وقد قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الاتفاق النووي مع إيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيكون لدى بلاده الفرصة للحديث عن استعادة الثقة مع فرنسا خلال المحادثات في باريس.