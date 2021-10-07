"كل سنة وانتي طيبة يا فريدة هانم".. هكذا هنأت رانيا فريد شوقي ابنتها بعيد ميلادها

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي أن تهنئ ابنتها فريدة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي فيديو يجمعها بأبنتها وعلقت عليه قائله:"كل سنة وانتي طيبة يا فريدة هانم يا نور عيني وعقبال مليون سنه يارب في صحه وهنا ونجاح وربنا يحقق كل احلامك".









يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل ولاد ناس الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد وفيق، صبري فواز، وفاء صادق، محمود حجازي، أحمد صيام وآخرون إخراج هاني كمال.