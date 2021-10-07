Advertisements

"كل سنة وانتي طيبة يا فريدة هانم".. هكذا هنأت رانيا فريد شوقي ابنتها بعيد ميلادها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:33 م
رانيا فريد شوقي و ابنتها فريدة
رانيا فريد شوقي و ابنتها فريدة
بسمة عادل
حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي أن تهنئ ابنتها فريدة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي فيديو يجمعها بأبنتها وعلقت عليه قائله:"كل سنة وانتي طيبة يا فريدة هانم يا نور عيني وعقبال مليون سنه يارب في صحه وهنا ونجاح وربنا يحقق كل احلامك".




يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل ولاد ناس الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد وفيق، صبري فواز، وفاء صادق، محمود حجازي، أحمد صيام وآخرون إخراج هاني كمال.
"كل سنة وانتي طيبة يا فريدة هانم".. هكذا هنأت رانيا فريد شوقي ابنتها بعيد ميلادها
"كل سنة وانتي طيبة يا فريدة هانم".. هكذا هنأت رانيا فريد شوقي ابنتها بعيد ميلادها

الكلمات المفتاحية

رانيا فريد شوقي وابنتها رانيا فريد شوقي الفنانة رانيا فريد شوقي الفجر الفني

أخبار تهمك

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

اعتدوا عليها وصوروها.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث فتاة الإسكندرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

وادي دجلة يتعاقد مع هدف الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

جريمة شرف نفذتها فتاة الصف ودفع ثمنها الأب والشقيق.. ما الحكاية؟

منذ ساعة و 19 دقيقة

منتخب البرتغال يغلق أبوابه في وجه جواو فيليكس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 13 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

رانيا فريد شوقي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

الكبير كبير بنحبك يا منير.. رانيا فريد شوقي تهنئ الكينج بعيد ميلاده

تفاصيل شخصية وفاء صادق في مسلسل "ولاد ناس"

هكذا تظهر صفاء الطوخي ضمن أحداث مسلسل "ولاد ناس"

رانيا فريد شوقي توجه رسالة لأحمد وفيق بعد لقائهما في "ولاد ناس"

هكذا هنأت رانيا فريد شوقي إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

10:00 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

11:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements