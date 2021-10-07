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وادي دجلة يتعاقد مع هدف الأهلي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:30 م
دجلة
دجلة
علي نبوي
نجح نادي وادي دجلة في إتمام الاتفاق مع نظيره المقاولون العرب للتعاقد مع المهاجم الشاي يوسف حسن قادمًا من المقاولون العرب.

وادي دجلة يتعاقد مع هدف الأهلي 
وكان النادي الأهلي قد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب الشاب لكنه تراجع عن إتمامها لينتقل اللاعب لصفوف وادي دجلة.

وكلفت صفقة انتقال يوسف حسن إلى وادي دجلة خزينة النادي الهابط للدرجة الثانية مبلغ ٢.٥ مليون جنيه مصري بالإضافة لانتقال أحمد مجدي مدافع الفريق إلى المقاولون العرب.

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة الاهلي

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