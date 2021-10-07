تشكيل وحكام ابو قير ودكرنس بالقسم الثاني





تنطلق فى الثانية والنصف عصرا مواجهة أبوقير للأسمدة و دكرنس والتى تقام ضمن مباريات الجولة الثانية بدورى القسم الثانى بالمجموعة الثالثة ويحتضنها استاد جامعة الإسكندرية الرياضى.





ويبدأ أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكاس اللقاء بتشكيل أساسى على النحو التالى ..



السيد الصاوى ، محمود السيد ، أحمد الشحات ، علاء شعبان ، شريف اشرف ، محمد أشرف ، محمد نجاتي ، عمر إبراهيم ، على عزت ، نصر رمضان ، محمد علاء.



إحتياطي فريق أبوقير للأسمدة:



محمد طلعت ، كيرفالا ، إسلام نبيل ، أحمد حسن ، محمد مجدي ، مروان احمد ، محمد صبحي.



بينما يبدأ دكرنس بقيادة حسام عبدالعال اللقاء بتشكيل أساسى على النحو التالى:



عمر ساجد ، شادى ماهر ، أحمد جمال ، أحمد فوزى ، أحمد عيد ، مواندا ، أحمد سمير ، عادل فكرى ، مؤمن سمير ، صلاح زايد ، محمد رمضان "حله"



إحتياطى فريق دكرنس..



أحمد ربيع ، عادل أدهم ، إبراهيم سليمان ، شمس محارب ، أيمن رشاد ، سيرجى ڤالو ، أحمد صبح.



يدير اللقاء طاقم تحكيم طاقم تحكيمى بقيادة صبري إبراهيم ويعا ونه كريم السعيد ووليد عبد اللطيف (منطقة القاهرة ) ، حكم رابع محمد الجبالي ( منطقة مطروح ).