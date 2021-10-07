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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنشأة القناطر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:23 م
الحادث
الحادث
إيمان عبد العاطي
أصيب اليوم الخميس، 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بمركز منشاة القناطر شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق عزبة ربيع بمركز منشاة القناطر، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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