تعرف على تشكيل مباراة دمنهور وشيكو بالقسم الثاني





تقام بعد قليل مباراة دمنهور مع شيكو في إطار مواجهات الاسبوع الثاني المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني .



جاء تشكيل دمنهور مكون من : عبد الله حافظ، احمد قطب، سعد السعيد، اسلام غلاب، محمد صبحي، وائل حجو، رجب جمال، اوسكار، الشركشي، بومبا، جلال الشرقاوي



الاحتياطي .. حسين غنيم ، يوسف الكاشوري، حماده الغنام، كمال البدوى،محمود اكمل، ايمن رشوان، محمد العزازي



وضم تشكيل شيكو، كلا من، سعيد فتحى، محمد الصغير، محمود الشحات،. احمد فتحي، حازم الشامي ، محمد جميل، ايمانويل، الامير حسام، سعيد سمير، احمد الشعراوي، حسام باولو .



الاحتياطي .. حسام حسبو، محمد رفعت، اسامه الحسيني، وليد حسن، البنداري مسعد، احمد علي، حسن صاروخ.