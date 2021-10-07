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تعرف على تشكيل مباراة دمنهور وشيكو بالقسم الثاني
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:27 م
هيثم حبيب
تقام بعد قليل مباراة دمنهور مع شيكو في إطار مواجهات الاسبوع الثاني المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني .
جاء تشكيل دمنهور مكون من : عبد الله حافظ، احمد قطب، سعد السعيد، اسلام غلاب، محمد صبحي، وائل حجو، رجب جمال، اوسكار، الشركشي، بومبا، جلال الشرقاوي
الاحتياطي .. حسين غنيم ، يوسف الكاشوري، حماده الغنام، كمال البدوى،محمود اكمل، ايمن رشوان، محمد العزازي
وضم تشكيل شيكو، كلا من، سعيد فتحى، محمد الصغير، محمود الشحات،. احمد فتحي، حازم الشامي ، محمد جميل، ايمانويل، الامير حسام، سعيد سمير، احمد الشعراوي، حسام باولو .
الاحتياطي .. حسام حسبو، محمد رفعت، اسامه الحسيني، وليد حسن، البنداري مسعد، احمد علي، حسن صاروخ.