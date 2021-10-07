Advertisements

تعرف على تشكيل مباراة دمنهور وشيكو بالقسم الثاني

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


تقام بعد قليل مباراة دمنهور مع شيكو في إطار مواجهات الاسبوع الثاني المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني .

جاء تشكيل دمنهور مكون من : عبد الله حافظ، احمد قطب، سعد السعيد، اسلام غلاب، محمد صبحي، وائل حجو، رجب جمال، اوسكار، الشركشي، بومبا، جلال الشرقاوي

الاحتياطي .. حسين غنيم ، يوسف الكاشوري، حماده الغنام، كمال البدوى،محمود اكمل، ايمن رشوان، محمد العزازي

وضم تشكيل شيكو، كلا من، سعيد فتحى، محمد الصغير، محمود الشحات،. احمد فتحي، حازم الشامي ، محمد جميل، ايمانويل، الامير حسام، سعيد سمير، احمد الشعراوي، حسام باولو .

الاحتياطي .. حسام حسبو، محمد رفعت، اسامه الحسيني، وليد حسن، البنداري مسعد، احمد علي، حسن صاروخ.

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ ساعة الا ربع

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 19 ساعة

جريمة شرف نفذتها فتاة الصف ودفع ثمنها الأب والشقيق.. ما الحكاية؟

منذ ساعة و 20 دقيقة

اعتدوا عليها وصوروها.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث فتاة الإسكندرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ ساعة و 19 دقيقة

منتخب البرتغال يغلق أبوابه في وجه جواو فيليكس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

وادي دجلة يتعاقد مع هدف الأهلي

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

10:00 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

11:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements