ويلشير يتدرب في آرسنال

يتدرب جاك ويلشير لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، مع فريق آرسنال، حيث يدعمه ناديه السابق فيما يتعلق بمستقبله في اللعبة.





وكان ويلشير (29 عاما) أصبح لاعبا حرا منذ انتهاء عقده مع بورنموث بنهاية الموسم الماضي.





وقضى اللاعب فترة قصيرة مع فريق كومو، المنافس بدوري الدرجة الثاني الإيطالي، وتحدث اللاعب عن قلة العروض وتأثير ذلك على صحته العقلية.





وعند سؤال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عما إذا كان سيرحب بعودة ويلشير للتدريب مع الفريق، أجاب قائلا :" الباب مفتوح دائما".





وحاليا يتدرب ويلشير، الذي لعب 197 مع آرسنال خلال عشر سنوات، في الأغلب مع فريق تحت 23 عاما.





وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن اللاعب سينضم من حين لآخر لتدريبات الفريق الأول ويستغل الفرصة في دراسة مناهج التدريب في اتفاق سيستمر حتى نهاية كانون ثان/يناير المقبل.





وقال أرتيتا للموقع الرسمي للنادي: "ما ينبغي أن تصدقه هو أننا نريد مساعدة جاك في الاستعداد للمرحلة المقبلة، بدنيا وذهنيا".





وأضاف :"يريد الحصول على شاراته التدريبية مرة أخرى ونحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات التي يريدها. هذه هي الفكرة من الأساس ولا يوجد شيء أبعد من هذا".





وأردف :" أنا سعيد للغاية بعودته".





وعند التحدث عن إمكانية وجود تواصل مع ويلشير الشهر الماضي، قلل أرتيتا من فرص التعاقد مع لاعب المنتخب الإنجليزي السابق.



