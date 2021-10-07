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رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:31 م
ميدو
ميدو
علي نبوي
أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ومقدم برنامج "أوضة اللبس" نهاية مشوار البرنامج الذي كان يُذاع عبر قناة النهار.

ميدو نشر بيان عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" وجه خلاله الشكر لمسؤولي قناة النهار على المدة التي تم خلالها بث البرنامج.

وأكد ميدو في بيانه على أن تجربة برنامج أوضة اللبس تركت أثرًا كبيرًا في الإعلام الرياضي وجعله ينافس أفضل البرامج الرياضية في الشرق الأوسط خلال العام والنصف الذي ظهر خلاله.

الكلمات المفتاحية

ميدو اوضة اللبس

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