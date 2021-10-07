



أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب المغربي وليد الكرتي، قادما من صفوف نادي الوداد، ليصبح خامس صفقات بيراميدز الصيفية استعدادا للموسم الجديد.





بيراميدز يعلن التعاقد مع وليد الكرتي

ووقع اللاعب المغربي عقدا مع بيراميدز لمدة ٣ سنوات حتى عام ٢٠٢٤، ليصبح لاعبا في صفوف النادي في إطار جهود الإدارة لدعم الفريق بأفضل اللاعبين في ظل المشاركة في العديد من البطولات خلال الموسم المقبل.





والنجم الدولي المغربي من مواليد ٢٣ يوليو عام ١٩٩٤ ويمتلك مشوارا حافلا مع نادي الوداد المغربي، وحقق معه العديد من البطولات من بينها الدوري المغربي ٤ مرات، بجانب لقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الأفريقي، كما أنه لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي الأول منذ عام ٢٠١٤.





ومن المنتظر أن يبدأ وليد الكرتي مشواره مع نادي بيراميدز بعد انتهاء فترة التجمع الدولي الحالية حيث يتواجد اللاعب في صفوف المنتخب المغربي الثاني، وبعدها يصل القاهرة للانتظام في تدريبات فريقه الجديد.



