Advertisements

بيراميدز يعلن التعاقد مع وليد الكرتي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:33 م
الكرتي
الكرتي
محمد زويد

أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب المغربي وليد الكرتي، قادما من صفوف نادي الوداد، ليصبح خامس صفقات بيراميدز الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

بيراميدز يعلن التعاقد مع وليد الكرتي
ووقع اللاعب المغربي عقدا مع بيراميدز لمدة ٣ سنوات حتى عام ٢٠٢٤، ليصبح لاعبا في صفوف النادي في إطار جهود الإدارة لدعم الفريق بأفضل اللاعبين في ظل المشاركة في العديد من البطولات خلال الموسم المقبل.

والنجم الدولي المغربي من مواليد ٢٣ يوليو عام ١٩٩٤ ويمتلك مشوارا حافلا مع نادي الوداد المغربي، وحقق معه العديد من البطولات من بينها الدوري المغربي ٤ مرات، بجانب لقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الأفريقي، كما أنه لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي الأول منذ عام ٢٠١٤.

ومن المنتظر أن يبدأ وليد الكرتي مشواره مع نادي بيراميدز بعد انتهاء فترة التجمع الدولي الحالية حيث يتواجد اللاعب في صفوف المنتخب المغربي الثاني، وبعدها يصل القاهرة للانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

الكلمات المفتاحية

وليد الكرتي بيراميدز الكرتي

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

منتخب البرتغال يغلق أبوابه في وجه جواو فيليكس

منذ أقل من ساعتين

اعتدوا عليها وصوروها.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث فتاة الإسكندرية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ ساعة و 23 دقيقة

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

جريمة شرف نفذتها فتاة الصف ودفع ثمنها الأب والشقيق.. ما الحكاية؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

وادي دجلة يتعاقد مع هدف الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 16 ساعة

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 19 ساعة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كارتيرون يطلب التعاقد مع صاحب الأرقام المميزة

رئيس الوداد يكشف موقف الكرتي من الانتقال للدوري المصري

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

صفقة قوية على طاولة بيراميدز

تطورات تعاقد بيراميدز مغ الصفقة الكبرى

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف صفقة الموسم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

10:00 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

11:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements