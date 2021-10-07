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الخارجية الروسية: الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية "هادئ"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية "هادئ"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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