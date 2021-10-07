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نظر دعوى مطالبة الكشف عن حسابات العالم أحمد زويل في جلسة 21 أكتوبر المقبل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:38 م
العالم الراحل الدكتور احمد زويل
العالم الراحل الدكتور احمد زويل
داليا عادل
حددت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 21 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بإلزام أحد البنوك الكشف عن حسابات العالم أحمد زويل، للورثة.

أقامت أماني أحمد حسن زويل، ابنة العالم الراحل أحمد زويل، دعوى قضائية أمام دائرة الحقوق المدنية بمحكمة جنوب القاهرة ضد أحد البنوك، لإلزامه بتسليمها نصيبها من تركة والدها، والكشف عن سرية حساباته وأمواله الادخارية وشهادات الاستثمار.

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