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مصر VS ليبيا.. تاريخ مواجهات كيروش وكيلمنتي قبل الصدام المُرتقب

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:26 م
كيروش ومحمد صلاح
كيروش ومحمد صلاح
علاء خليف
يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة النارية بين منتخبي مصر ونظيره الليبي، مساء غدا الجمعة، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب ليبيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، غدا الجمعة، على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الرياضية.

ويتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب الجابون بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب أنجولا الترتيب بدون نقاط.

تاريخ مواجهات كيروش وخافيير كليمنتي

تعد هذه المباراة الرسمية الأولى للبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر والذي تولى القيادة الفنية للفراعنة خلفا لـ حسام البدري، وسبق وقاد كيروش المنتخب في مباراة ودية ضد منتخب ليبيريا فاز بها منتخبنا 2-0.

كارلوس كيروش يصطدم بالمدرب الإسباني خافيير كليمينتي في مباراة الغد بين مصر وليبيا.

وسبق والتقى كيروش خلال قيادته لفريق ريال مدريد بنظيره خافيير كليمنتي عندما كان الأخير مدربًا لفريق اسبانيول وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في موسم 2003 - 2004، وفاز النادي الملكي بنتيجة 2 / 1.

وتولى كيروش تدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري والذي تمت إقالته بسبب سوء الأداء، وسبق وقاد المدرب البرتغالي عدد من الأندية والمنتخبات خلال مشواره التدريبي، وصعد لكأس العالم 3 مرات مع البرتغال 2010، ومع منتخب ايران في نسختي البطولة عامي 2014، 2018.

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