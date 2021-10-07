بعد عرض مسرحية أبو العربي ..محمد جمعة يوجه رسالة لأهل السعودية

شارك النجم محمد جمعة، جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"



وكانت الصورة برفقة النجم هاني رمزي علق على الصورة قائلًا:" وصلنا لأرض السلام بسلام تحيا مصر..شكرًا لكل جمهور المملكة العربية السعودية شكرا اهل جدة..مسرحية أبو العربي".



يشارك "جمعة" في فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق