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بعد عرض مسرحية أبو العربي ..محمد جمعة يوجه رسالة لأهل السعودية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:10 م
محمد جمعة وهاني رمزي
محمد جمعة وهاني رمزي
نادين نجدي
شارك النجم محمد جمعة، جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وكانت الصورة برفقة النجم هاني رمزي علق على الصورة قائلًا:" وصلنا لأرض السلام بسلام تحيا مصر..شكرًا لكل جمهور المملكة العربية السعودية شكرا اهل جدة..مسرحية أبو العربي".

يشارك "جمعة" في فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق

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هاني رمزي مصر محمد جمعة فن عم ضياء السعودية ابو العربي

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