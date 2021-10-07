مباحث التموين تضبط مدير مطحن لاختلاسه 70 طن دقيق مدعم في دمياط





حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء حسام بدره، مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط، واللواء توفيق جاد، مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط.



وقامت مباحث التموين برئاسة المقدم محمد يحيى، رئيس مباحث التموين بدمياط، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط ومديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة دمياط، بالتفتيش علي المخابز والصيدليات والأماكن الغير مرخصة فى حملة مكبرة علي عدد من الصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والأماكن الغير مرخصة بدمياط حيث تمكنت من ضبط (ا. م) مدير مطحن السنانية بدمياط لقيامه بالإستيلاء على 70 طن قمح مدعم قام بتوفيره من رصيد المطحن من أجل طحن القمح إلى دقيق وبيعه بالسوق السوداء.



وأسفرت الحملات عن ظبط عدد 100 عروسه مولد وحصان مولد بأحد المصانع غير المرخصة واستخدامهم ألوان صناعية غير مصرح بها بما تمثل خطورة داهمة علي الصحة العامة، علاوة علي ضبط عدة براميل من السمن مجهولة المصدر تزن ما يقرب من 600 كيلوجرام بأحد المصانع لا تحمل بيانات أو تاريخ صلاحية.





وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ اللازم قانونيًا بشأنها والعرض علي النيابة العامة للتصرف، وذلك في إطار الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة وتنفيذًا لتوجيهات كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، بشأن تشديد الرقابة علي مصانع حلويات المولد لضبط السلع مجهولة المصدر والألوان الصناعية التي تمثل خطورة علي الصحة العامة، وبإشراف علي الغزاوي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط.



وتمكنت الحملات ايضًا من ضبط صيدلية بدون ترخيص في جمصة تدار بواسطة شخص غير صيدلي حاصل على دبلوم صناعى، وضبط كميات كبيرة من الادوية حوالى ( 960 ) صنف من الأدوية فى محل غير مرخص يدار بواسطة شخص غير صيدلي على انه صيدلية، وضبط عبوات منتهية الصلاحية تابعة لهيئة التأمين الصحى وايضًا عدد ( 1300) عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر بدون فواتير ومستحضرات صيدلية فى مراكز طبية غير مرخصة أو مسموح لها بتداول أوتخزين أو بيع المستحضرات الدوائية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.





كما تم العثور على عقار الترامادول المهرب وغير المسجل بدون حيازة شرعية وأدوية منشطة غير مسجلة فى وزارة الصحة فى بعض الصيدليات العامة وبالأماكن الغير مرخصة بقيمة مالية تقديرية تتخطى (500 ألف جنيه)، وتحرير محاضر عدم تواجد للصيدلى المسئول ببعض الصيدليات وبلغ عدد المحاضر ( 20 ) محضرًا وعلي الفور قام الفريق بعمل المحاضر اللازمة بتلك المخالفات وتسليمها للجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6278 جنح كفر البطيخ.

واصلت إدارة مباحث التموين بدمياط بالتنسيق مع إدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، بالمخابز والصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والأماكن الغير مرخصة.