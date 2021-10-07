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عاجل..الإمارات توافق على بدء استيراد الدواجن المصرية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:56 م
الدواجن المصنعة
الدواجن المصنعة
محمد عصام

قالت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دولة الأمارات العربية وافقت على فتح باب استيراد  الدواجن المصنعة ومنتجاتها من مصر.

 

يأتي ذلك وفقا لخطاب تلقته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من وزارة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اعتماد نموذج الشهادة الصحية لتصدير لحوم (الابقار والأغنام والماعز والدواجن) المصنعة والمعاملة حراريا ومنتجاتها،  بعد دراسة الوضع الصحي المصرى من قبل الجانب الإماراتى.

 

 

واشار السيد القصير وزير الزراعة،  الى ان ذلك يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري في مجال تصدير اللحوم ، لافتا الى انه تم الاتفاق على ان تقوم المنشآت الراغبة بالتصدير سواء كانت مجازر او منشآت تقطيع وتعبئة بالاطلاع على شروط وإجراءات الاعتماد وتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية

 

 

واضاف" القصير" أن الإمارات تستورد حاليا من مصر الكتاكيت عمر يوم وبيض التفريخ وبيض المائدة بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور

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