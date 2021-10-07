عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

حدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر في الميركاتو الصيفي الجاري.





موسيماني يرفض رحيل محمود وحيد





و أبدى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رفضه التام لفكرة رحيل محمود وحيد الظهير الأيسر للقلعة الحمراء خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.





و أبدى المدرب الجنوب إفريقي تمسكه باستمرار محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في ظل الحاجة لجهود اللاعب في الموسم المقبل، باعتباره بديل علي معلول.





من الجدير بالذكر أن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد تلقى أكثر من عرض خلال الميركاتو الحالي للرحيل عن المارد الأحمر من أندية فيوتشر إف سي و مصر المقاصة و فاركو والشرقية للدخان لكن موسيماني رفض رحيله.