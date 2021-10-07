بهذه الطريقة ..نادين نسيب تروج لمسلسها "صالون زهرة"

نشرت النجمة نادين نسيب نجيم مجموعة صور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نادين على الصور قائلة:" نهاية سعيدة..ياللي حضر العمل او ما حضر العمل وحابب يشوف مسلسل "صالون زهرة" يحضرنا الساعة ١٠ بتوقيت السعودية ".



تألقت نادين في مسلسلها الآخير "صالون زهرة" من إنتاج شركة الصباح "Cedars Arts Productions"، هو بطولة أيضًا كلًا من معتصم النهار​، ​طوني عيسى​، ​كارول عبود​، نقولا دانيال، ​فادي أبي سمرا.