Advertisements

بهذه الطريقة ..نادين نسيب تروج لمسلسها "صالون زهرة"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:11 م
نادين نسيب
نادين نسيب
نادين نجدي
نشرت النجمة نادين نسيب نجيم مجموعة صور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نادين على الصور قائلة:" نهاية سعيدة..ياللي حضر العمل او ما حضر العمل وحابب يشوف مسلسل "صالون زهرة" يحضرنا الساعة ١٠ بتوقيت السعودية ".

تألقت نادين في مسلسلها الآخير "صالون زهرة" من إنتاج شركة الصباح "Cedars Arts Productions"، هو بطولة أيضًا كلًا من معتصم النهار​، ​طوني عيسى​، ​كارول عبود​، نقولا دانيال، ​فادي أبي سمرا.

الكلمات المفتاحية

مصر مسلسلات تعرض الان مسلسلات لبنان فن صالون زهرة الفنانة نادين نسيب السعودية

أخبار تهمك

وادي دجلة يتعاقد مع هدف الأهلي

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ أقل من ساعة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من ضم " الجناح الطائر "

منذ حوالي 5 ساعات

جريمة شرف نفذتها فتاة الصف ودفع ثمنها الأب والشقيق.. ما الحكاية؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 13 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ ساعة و 23 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

منتخب البرتغال يغلق أبوابه في وجه جواو فيليكس

منذ أقل من ساعتين

اعتدوا عليها وصوروها.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث فتاة الإسكندرية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بوستر صالون زهرة يشعل التواصل الاجتماعي.. ممنوع دخول الرجال!

بهذه الطريقة تروج نادين نسيب لمسلسلها صالون زهره

بعد الفركش.. ممنوع دخول الرجال في صالون زهرة بدايةً من هذا الموعد

"بكاء ورقص وحب".. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل صالون زهرة

نادين نسيب نجيم تتألق بأكثر من إطلالة

مي العيدان تشيد بأداء نادين نسيب نجيم في صالون زهرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:58 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

10:00 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

11:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements