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ساندي فرح تنتظر عرض "لغز الأقوياء".. وتنتهي من تصوير "كذبة كبيرة"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:13 م
ساندي فرح
ساندي فرح
تنتظر النجمة اللبنانية ساندي فرح، عرض مسلسلها الجديد لغز الأقوياء، والذي تأجل عرضه رمضان الماضي، ليبدأ عرضه هذا الشهر على أحد الفضائيات المشفرة، وتجسد ساندي ضمن أحداث المسلسل شخصية «محتالة» تحاول بكل الطرق أن تصل إلى قلب من تحب، لكنها تعاني طوال الوقت حبًا من طرف واحد، وتدور الأحداث في إطار من الرومانسية.

المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموز، وإنتاج «جولد فيلم»، ويشارك في بطولته كارلوس عازار، وريم نصر الدين، ونادين تحسين بيك وختام اللحام.

وعلى صعيد أخر انتهت ساندي من تصوير أحداث دورها في فيلم كذبة كبيرة، والذي من المفترض أن يتم الإنتهاء من مراحل المكساج والمونتاج، ليكون جاهز للعرض الفترة المقبلة، هو من إخراج نديم مهنا وإنتاج شركة “أن أم برو”، في أول تعاون بينهما، والذي تدور قصته حول الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلعب ساندي دور المؤثرة المهووسة بمواقع التواصل والتي تحرص على أن تشارك المتابعين بكافة تفاصيل حياتها مهما كانت بسيطة، متناسية الأمور الأهم في الحياة.

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ساندي فرح النجمة اللبنانية ساندي فرح الفجر الفني

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