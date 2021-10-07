"عوضني الوقت اللي أنا عشته من دونك يا حياتي" ..بهذه الطريقة أنغام تطل على جمهورها

شاركت الفنانة أنغام جمهورها بصورة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أنغام" وهي ترتدي فستان به الكثير من الورود، ووضعت ماكياج مناسب مع بشرتها مما أثار اعجاب جمهورها، وعلقت على الصورة قائله: " عوضني الوقت اللي انا عشته من غيرك يا حياتي ".





يذكر أن النجمة أنغام، أحيت حفلا غنائيا، الجمعة 27 أغسطس، في مركز المنارة الدولية بالتجمع الخامس، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها ومنها أغنية "بقول نسياك".