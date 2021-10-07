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شاهد..محمد الشرنوبي يروج لفيلمه الجديد " فرق خبرة"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:48 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
نادين نجدي
روج الفنان محمد الشرنوبي لعمله الفني الجديد "فرق خبرة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام"


نشر محمد شرنوبي صورة بوستر الفيلم وكان معه في البوستر النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، علق على البوستر قائلًا:" لماذا أنت كذلك ولما لا تصبح هكذا.البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة "

يذكر أن آخر اعمال شرنوبي مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري بطولة يحي الفخراني،محمد شرنوبي،كارمن سليمان،شريف دسوقي

الكلمات المفتاحية

مهرجانات فنية مصر محمد الشرنوبي فن سينما دلال عبد الغزيز

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