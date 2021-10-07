شاهد..محمد الشرنوبي يروج لفيلمه الجديد " فرق خبرة"

روج الفنان محمد الشرنوبي لعمله الفني الجديد "فرق خبرة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام"





نشر محمد شرنوبي صورة بوستر الفيلم وكان معه في البوستر النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، علق على البوستر قائلًا:" لماذا أنت كذلك ولما لا تصبح هكذا.البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة "



يذكر أن آخر اعمال شرنوبي مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري بطولة يحي الفخراني،محمد شرنوبي،كارمن سليمان،شريف دسوقي