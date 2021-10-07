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شاهد..محمد الشرنوبي يروج لفيلمه الجديد " فرق خبرة"
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:48 م
نادين نجدي
روج الفنان محمد الشرنوبي لعمله الفني الجديد "فرق خبرة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستجرام"
نشر محمد شرنوبي صورة بوستر الفيلم وكان معه في البوستر النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، علق على البوستر قائلًا:" لماذا أنت كذلك ولما لا تصبح هكذا.البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة "
يذكر أن آخر اعمال شرنوبي مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري بطولة يحي الفخراني،محمد شرنوبي،كارمن سليمان،شريف دسوقي
نشر محمد شرنوبي صورة بوستر الفيلم وكان معه في البوستر النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، علق على البوستر قائلًا:" لماذا أنت كذلك ولما لا تصبح هكذا.البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة "
يذكر أن آخر اعمال شرنوبي مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري بطولة يحي الفخراني،محمد شرنوبي،كارمن سليمان،شريف دسوقي