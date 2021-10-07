ولا ليلة من لياليك" لحماقي تتصدر تريند  "يوتيوب" وتحقق نصف مليون مشاهدة





تصدر النجم محمد حماقي، مؤشرات البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد طرحه ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" مساء أمس الأربعاء عبر قناته الرسمية على موقع الڤيديوهات الشهير "يوتيوب".



ومن أبرز أغاني الألبوم التي حققت نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" أغنية "ولا ليلة من لياليك" حيث احتلت المركز الخامس ضمن المحتويات الرائجة والأكثر مشاهدة على نفس الموقع، كما حققت نصف مليون مشاهدة عقب ساعات قليلة من نزولها.



جدير بالذكر أن أغنية "ولا ليله من لياليك" من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس تميم.



