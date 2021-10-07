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تعرف على أنشطة برامج "التضامن" الوقائية من الإدمان بالمناطق المطورة (إنفوجراف)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:50 م
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "فيسبوك" حول أنشطة البرامج الوقائية والتوعوية بمخاطر الإدمان التى تم تنفيذها في المناطق السكنية المطورة" بديلة العشوائيات فى الفترة من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021.
 
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد استعرضت تقريرا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وهذه المناطق كانت: "حي الأسمرات، والمحروسة، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة  وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد" وكذلك  المناطق التي سيتم تطويرها مثل "صبحي حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية. 

وذلك في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان،في الفترة من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات‪.
تعرف على أنشطة برامج "التضامن" الوقائية من الإدمان بالمناطق المطورة (إنفوجراف)
تعرف على أنشطة برامج "التضامن" الوقائية من الإدمان بالمناطق المطورة (إنفوجراف)

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وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج برامج التوعية من الادمان اخبار مصر

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