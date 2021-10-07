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غير آمنة.. هيئة الدواء تحذر من شراء العقاقير عبر "السوشيال ميديا"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:56 م
شعار هيئة الدواء المصرية
شعار هيئة الدواء المصرية
منى صموئيل
حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة.

وأكدت الهيئة أن خطورة تلك الأدوية تكمن في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام، ما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة فى بعض الأحيان.

وطالبت الهيئة السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية، مشددة على أهمية استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول الأدوية.

كما ترحب هيئة الدواء المصرية بتلقي استفسارات السادة المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، والذي يقدم خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بالتناول الآمن للأدوية، من خلال خدمات البلاغات الإلكترونية " خدمة استشارة دوائية" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

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