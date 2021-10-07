سون يقود المنتخب الكوري للفوز على سوريا في تصفيات كأس العالم





قاد الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين منتخب بلاده للفوز على المنتخب العربي السوري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





نتيجة مباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية





سجل هدف المنتخب الكوري الأول اللاعب إن بيوم هوانج في الدقيقة الثامنة والأربعين فيما نجح عمر خريبين في تسجيل هدف التعادل للمنتخب السوري عند حلول الدقيقة الرابعة والثمانين.





وفي الوقت الذي إعتقد فيه الجميع أن المباراة إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب باغت سون هيونج مين مرمى أبناء قاسيون في الدقيقة التاسعة والثمانين بهدف الفوز.





بهذه النتيجة يكون المنتخب الكوري قد وصل إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة مؤقتًا فيما تذيل المنتخب السوري الترتيب برصيد نقطة واحدة.