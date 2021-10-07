واشنطن تتراجع عن الانسحاب من سوريا وتتعهد بالقضاء على "داعش"

قالت سياسية كردية بارزة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا للقضاء على تنظيم داعش، وبناء البنية التحتية، مضيفة أنها ستظل طرفاً في البحث عن تسوية سياسية بعد حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام.





وقالت إلهام أحمد، السياسية الكردية الكبيرة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، لرويترز بعد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، إن الولايات المتحدة قدمت التزاماً واضحاً للأكراد.





وأضافت "تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير داعش، والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرق سوريا".





واستكملت "قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، سيواصلون القتال ضد داعش".





وقالت: "قبل ذلك لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترامب، وخلال الانسحاب من أفغانستان، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء".