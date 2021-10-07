Advertisements

واشنطن تتراجع عن الانسحاب من سوريا وتتعهد بالقضاء على "داعش"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
رويترز
قالت سياسية كردية بارزة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا للقضاء على تنظيم داعش، وبناء البنية التحتية، مضيفة أنها ستظل طرفاً في البحث عن تسوية سياسية بعد حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقالت إلهام أحمد، السياسية الكردية الكبيرة ورئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، لرويترز بعد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، إن الولايات المتحدة قدمت التزاماً واضحاً للأكراد.

وأضافت "تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير داعش، والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرق سوريا".

واستكملت "قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا، سيواصلون القتال ضد داعش".

وقالت: "قبل ذلك لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترامب، وخلال الانسحاب من أفغانستان، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء".

أخبار تهمك

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ ثلث ساعة

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ أقل من ساعتين

جريمة شرف نفذتها فتاة الصف ودفع ثمنها الأب والشقيق.. ما الحكاية؟

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ أقل من ساعتين

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements