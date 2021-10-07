فرانكفورت تحصل على حق إستضافة قرعة يورو 2024

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن مدينة فرانكفورت ستستضيف في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).





وقال فيليب لام مدير البطولة في بيان صحفي اليوم عقب الإعلان عن ذلك "تبدأ العديد من مسارات يورو 2024 إلى ألمانيا بسحب القرعة".





وأضاف "نحن نتطلع إلى تصفيات مثيرة ونتمنى لكل الفرق منافسة عادلة ومثيرة".





وتتأهل ألمانيا تلقائياً للبطولة القارية باعتبارها الدولة المضيفة، وتتنافس المنتخبات الـ54 الأخرى في قارة أوروبا على 23 بطاقة للتأهل إلى البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو (حزيران) حتى 14 يوليو (تموز) 2024.

وتقام البطولة في عشر مدن ألمانية، هي ميونخ وبرلين وهامبورغ وفرانكفورت وكولونيا ودورتموند وجيلسنكيرشن ودوسلدورف ولايبزغ وشتوتغارت.





في الوقت الذي تقام فيه قرعة نهائيات البطولة في هامبورغ في ديسمبر (كانون الأول) 2023.



