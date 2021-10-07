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لبنان يسمح بزراعة القنب الهندي قريبا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
د ب أ
أعلن وزير الزراعة  اللبناني عباس الحاج حسن، اليوم الخميس، قرب السماح رسمياً بزراعة  القنب الهندي، في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم، عن الوزير الحاج، خلال لقائه مع موظفي مصلحة الزراعة في بعلبك "اليوم أود أن أتحدث بأمر يعني لبنان، ومنطقة بعلبك الهرمل والبقاع بالتحديد، هو موضوع القنب الهندي، وهذا أمر مركزي وأساسي اليوم لأسباب عديدة، وكلنا يعلم أن القانون موجود وأقر، وبالتالي ينتظر المراسيم التنفيذية في مجلس الوزراء".

وأضاف "وعدنا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي خيراً، وبدأ التواصل مع الوزارات المعنية، وبالتالي في القريب العاجل سيكون هذا الأمر موضع التنفيذ، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى الجدية، وإلى أي مدى نحن اليوم نحتاج أن يكون لدينا مشاريع واعدة تنقذ الاقتصاد اللبناني والمناطق المحرومة كعكار وبعلبك الهرمل".

ولفت أن "هذا الأمر سيكون له إيجابيات داخلية وخارجية، أما الداخلية فهي إنعاش المنطقة، ويكون بديلا أساسياً ومركزياً عن زراعة الحشيشة، التي خفت كثيرا في المنطقة" وأوضح أن "زراعة القنب الهندي ستذهب بنا بعيداً، وسنكون حاضرين في المسرح الدولي دولةً مساعدة في موضوع الأمن الصحي العالمي، وأيضا سنكون حاضرين وبقوة في المسرح الدولي، دولة تساعد المجتمع الدولي في هذا الإطار".

وكشف الوزير الحاج حسن أيضاً أن الأردن سيفتح أبوابه للمنتجات اللبنانية، وتحديدا التفاح اعتبارا من 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري"، لافتاً إلى "أبواب جديدة ستفتح على مصراعيها".

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