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رسميًا.. غزل المحلة يتعاقد مع أحمد عفيفي ومهاب سمير

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع أحمد عفيفي صانع ألعاب فريق الإنتاج الحربي السابق، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسم واحد.
 

وتعاقد زعيم الفلاحين أيضًا مع المدافع الأيسر إيهاب سمير لاعب نادي طنطا السابق، والذي كان معارًا لإنبي الموسم الماضي، وجاء انتقاله لفريق غزل المحلة لمدة موسمين قادمين.

والجدير بالذكر أن غزل المحلة أبرم العديد من الصفقات في الميركاتو الحالي ومنها معاذ الحناوي، إبراهيم كونيه، ماليك توريه، خالد سامي، محمد بازوكا، وليد مصطفى، والسيد الشبراوي.

الكلمات المفتاحية

غزل المحلة بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

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