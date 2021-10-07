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المخابرات الأمريكية تشكل مجموعة جديدة ضد تحديات الصين

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها شكلت مجموعة جديدة تركز بشكل مطلق على الصين، والتحديات التي تشكلها على الأمن القومي، واصفة إياها بأهم تهديد للولايات المتحدة.

وذكرت في بيان أن مركز الصين تأسس "لمواجهة التحدي العالمي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية، والذي يتداخل مع كافة مجالات عمل الوكالة".

وأكد وليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية، أن التهديد يأتي من حكومة الصين لا من شعبها، وأن الهدف هو توحيد عمل الوكالة ضد الصين.

وقال: "سيزيد المركز تعزيز عملنا الجماعي ضد أهم تهديد جيوسياسي نواجهه في القرن الحادي والعشرين، وهو حكومة صينية متزايدة العداء".

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