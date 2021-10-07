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"رئيس مجلس الأعمال" يبحث مع سفير مصر في طوكيو سبل جذب استثمارات يابانية جديدة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
شريف بدر

إستقبل المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الاعمال المصري الياباني السفير محمد ابو بكر  بمناسبة قرب توليه لمنصبه الجديد سفيرا لمصر لدى حكومة جلالة امبراطور اليابان خلفا للسفير ايمن كامل  لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري المصري الياباني .

ياتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية  الثنائية بين البلدين وتذليل العقبات امام الشركات اليابانية المستثمرة في السوق المصري للتوسع في استثماراتها وضخ استثمارات جديدة.

واعرب المهندس ابراهيم العربي عن سعادته بزيارة السفير متوقعا ان تكون نتائجها طيبة وايجابية علي السوق المصري لافتا الي إن الفترة القادمة ستشهد زيادة التنسيق مع السفارة المصرية في اليايان لدعم الشركات اليابانية المستثمرة في مصر والسعي الي تذليل اي عقبات قد تواجهها لاتاحة الفرصة امامها للتوسع في استثماراتها وجذب مزيدا من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في القطاعات المختلفة.

ونوه رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني الي انه سيتم وضع خطة عمل ورؤية بالتنسيق مع السفارة لمساندة كافة الشركات اليابانية المستثمرة في مصر تتضمن مقترحات وملاحظات اصحاب هذه الشركات من اجل التطوير والتنمية وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وكشف"العربي" إنه من ضمن خطة التنسيق مع السفارة في الفترة القادمة سيتم تنظيم جلسات ثنائية مباشرة بين الجانبين المصري والياباني لبحث كافة الامور التي من شانها زيادة الاستثمارات الثنائية وسيتم  خلال  هذه اللقاءات عرض الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة بالسوق المصري وحزمة الاجراءات الاصلاحية والاصلاحات التي قامت وتقوم به مصر والمحفزة للمستثمرين خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوجيهاته بسرعة وضرورة حل اي معوقات قد تواجه الشركات المستثمرة في مصر وهو ما يعطينا دفعه قوية وكبيرة للسعي الي جذب مزيدا من الاستثمارات اليابانية في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني.

من جانبه اكد السفير محمد ابو بكر علي ان زيارته لرئيس مجلس الاعمال المصري الياباني تستهدف زيادة التعاون مستقبلا ومناقشة سبل جديدة من شانها جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصري ودعم الاستثمارات الحالية.

وشدد"السفير" علي ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الاعمال في البلدين من خلال التنسيق الذي يتم بين السفارة ومجلس الاعمال المصري الياباني مستفيدين من رئيسه المهندس ابراهيم العربي الذي له علاقات قوية بالجانب الياباني سواء من خلال عمله الخاص مع الجانب الياباني او من خلال المجلس الاعمال المصري الياباني ولذلك يجب الاستفادة من خبراته في تطوير وتنمية الاستثمارات المصرية اليابانية في مصر.

واتفق الطرفان علي الترتيب لعقد لقاءا ثنائيا يجمع بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم اليابانيين يتضمن "لقاءات ثنائية B2B" لبحث سبل تعاون جديد بشكل مباشر والتي تعتبر فرصة جيدة للتواصل بين المستثمرين بهدف فتح اسواق واستثمارات وشراكات جديدة بين الطرفين.

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