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8 شركات مصرية تشارك في معرض موسكو الدولى للأغذية و7 مليون دولار تعاقدات تصديرية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

شاركت 8 شركات مصرية فى مجالات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بفعاليات الدورة الـ30 لمعرض موسكو الدولى للأغذية والذى أقيم خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الماضى بالعاصمة الروسية موسكو ، حيث نجحت الشركات في اجراء تعاقدات تصديرية مبدئية تصل الى حوالى 7 مليون دولار .

وقد تضمنت الشركات المشاركة فى المعرض  3 شركات فى قطاع الحاصلات الزراعية و 5 شركات فى قطاع الصناعات الغذائية شملت المجمدات والجيلاتين ومنتجات الأجبان والزيتون وزيت الزيتون كما شاركت إحدى شركت الصناعات الغذائية المتخصصة فى مجال تصدير الأسماك كزائر

وقد قام مكتب التمثيل التجارى في موسكو برئاسة الوزير مفوض تجارى/ ياسر مصطفى والسكرتير الأول التجارى/ محمد نجيب بالإعداد لكافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالشركات المصرية المشاركة والزائرة للمعرض، فضلاً عن الترويج للشركات المصرية المشاركة لدى كبرى الشركات وتجمعات رجال الأعمال في روسيا الاتحادية وسلاسل التجزئة وموافاة الشركات المشاركة بالتقارير التسويقية المحدثة ، وتنظيم عدة اجتماعات B2B للشركات مع نظيراتها الروسية.

وقال الوزير مفوض تجارى  ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى بموسكو أن المعرض يعد أحد الفعاليات الدولية الهامة فى مجال المنتجات الغذائية لعرض أحدث التطورات والمستجدات فى هذا القطاع، مشيراً الى ان المعرض  يحظى باهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع الهام، كما يعد الملتقى الأكبر لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات الروسية والأجنبية.

 وأضاف أن مكتب التمثيل التجارى في موسكو  أوصى الشركات المصرية المشاركة في المعرض وكذا المصدرة للسوق الروسى بشكل عام بأهمية الالتزام باشتراطات الحجر الزراعي الروسي فيما يخص المنتجات الزراعية.

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