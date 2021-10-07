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فايزر تتقدم بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمربكية لترخيص لقاح كورونا للأطفال

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
وكالات

تقدمت شركة فايزر، اليوم الخميس، بطلب رسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية لترخيص لقاح فيروس كورونا للأطفال بين 5-12 عاما، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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