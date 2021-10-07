فابريزيو رومانو: باريس سان جيرمان يراقب محمد صلاح

فجرت تقارير صحفية عالمية اليوم مفاجأة كبيرة بشأن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم محمد صلاح جناح ليفربول.





ويسعى فريق ليفربول لتجديد عقد نجمه في الفترة الحالية، حيث من المنتظر أن ينتهي عقده في الصيف بعد القادم.





ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو في حواره مع ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق فإن باريس كان مهتما بضم صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.





وأكد أن باريس سان جيرمان بالفعل حاول ضم محمد صلاح خشية رحيل نجمه كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد.



