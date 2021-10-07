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ياسمين صبري تفجر مفاجأة حول حقيقة كتابتها لمسلسلها المقبل

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:31 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
آثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل في الساعات القليلة الماضية حيث انتشرت أخبار تفيد بكتابتها لمسلسلها الجديد والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022.

و خرجت "صبري" عن صمتها، حيث نفت كل تلك التصريحات التي أفادت بكتابها لمسلسلها "حلم ليال" حيث ذكرت أن تصريحاتها تم نقلها بشكل خاطئ، ومن المقرر أن يقوم يكتابة العمل محمد عبد المعطي.

وتعود الفنانة ياسمين صبري، إلى السباق الرمضاني، من خلال هذا العمل حيث تغيبت عن السباق الرمضاني منذ عام 2019، عقب مشاركتها في  مسلسل "فرصة تانية".

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